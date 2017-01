pub

Começamos com o regresso à realização de Fanny Ardant, que filmou O Divã de Estaline em Portugal, no Bussaco Palace Hotel, no Luso. Na história, o local funciona como residência secreta do ditador (Gérard Depardieu), que obriga a amante (Emmanuelle Seigner) a fazer de psicanalista. Em A Desaparecida, o Aleijado e os Trogloditas, um xerife (Kurt Russell) conta com a ajuda de três pistoleiros para resgatar os reféns de um grupo canibal do Velho Oeste. Resident Evil: Capítulo Final é o sexto e último episódio da saga protagonizada por Milla Jovovich.



Depois de sobreviver a um massacre zombi, Alice reúne velhos e novos amigos para salvar a raça humana. Há ainda espaço para um documentário: Ama-San retrata uma comunidade de mergulhadoras japonesas que se dedica à arte de perscrutar o fundo do mar em busca dos seus tesouros. Segundo a realizadora, a portuguesa Cláudia Varejão, é um filme "sobre o poder feminino e a forma como ele é canalizado, seja na vida do mar ou em terra". E porque também gostamos de desanuviar a cabeça ao final da semana com algo mais leve, terminamos com Aqui Há Gato!, uma comédia que pode até ser vista em família. O protagonista é um gato, ou melhor dizendo, é Kevin Spacey (a estrela de House of Cards) na pele de um gato. Obcecado com o trabalho, a sua personagem sofre um acidente e acaba preso dentro do animal de estimação da filha.

A nossa escolha

La La Land – Melodia de Amor

Foi o grande vencedor dos Globos de Ouro, arrebatando sete prémios, entre eles o de Melhor Realização e Melhor Argumento (Damien Chazelle). Acaba de entrar para a história da Academia ao igualar Titanic (1997) e Eva (1950) como as películas com mais nomeações dos Óscares: são 14, entre melhor ator, atriz, realizador, filme, banda sonora, montagem e fotografia. É preciso dizer mais? Depois de realizar o tenso Whiplash (2014), Chazelle aventura-se com um musical, numa tentativa de revitalizar o género. Tendo Hollywood como cenário, o pianista de jazz Sebastian (Ryan Gosling) apaixona-se pela aspirante a atriz Mia (Emma Stone). Mas quando as suas carreiras começam finalmente a ganhar forma, o par tem de lutar pela relação. J. K. Simmons e o músico John Legend também fazem parte do elenco.









Por Mafalda Sequeira Braga