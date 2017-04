Não encontraram um príncipe encantado e as suas histórias não têm um final necessariamente feliz. A editora Tinta da China acaba de lançar uma série de livros para cada uma das antiprincesas que provam que todas podemos ser supermulheres.

As antiprincesas (ou as mulheres que todas nós podemos ser)

pub

É rara a história da Disney que não termina com um príncipe e uma princesa que "viveram felizes para sempre". Mas nem sempre é assim na realidade. Foi a pensar nisso que a autora Nadia Fink e os ilustradores Pitu Saá e Martín Azcurra lançaram uma coleção de quatro livros que provam que não é preciso ficar à espera do príncipe encantado para se ser feliz. Os livros retratam quatro mulheres: a pintora mexicana Frida Kahlo, a compositora e cantora chilena Violeta Parra, a militar boliviana de origem indígena Juana Azurduy e a escritora brasileira Clarice Lispector. "As antiprincesas não são do contra só porque sim: não se resignam, e lutam para fazer valer aquilo que pensam. Como não usam tiaras, podem virar tudo de pernas para o ar e arriscar o que bem lhes apetece, por exemplo mudar o mundo", pode ler-se na contracapa de cada um dos livros. Todas elas partilham algo: são personagens reais e não apenas imagens que nunca saíram das páginas dos livros.





A coleção, lançada há um ano na Argentina, chegou a todos os países da América do Sul, bem como a Espanha e a Itália. É a vez de Portugal. Desafiada pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC), a editora Tinta da China lança agora esta coleção sobre quatro mulheres latino-americanas que provam que as mulheres não precisam de ficar à espera para mudar as suas próprias vidas.