As 9 novidades do Miss Jappa

Há também 3 novos cocktails: Apple & Eve, feito à base de Vodka Bison Grass, puré de maçã, limão e maçã caramelizada (7€), Mr. Murray, com Gin Tanqueray, sakê, limão, sumo de yuzu e manjericão (8€), e uma opção do imperdível Tokyo Garden sem álcool (6€). Há ainda uma nova receita de Sakêgria com Tangerina e Gengibre (3,75€) para provar.

Bao com Salmão Teriyaki (pão ao vapor, com salmão teriyaki, rúcula e pickle de daikon, 6,75€)

"Não é possível dizer qual dos novos pratos - são nove - é o melhor ou imperdível, todos foram criados com a mesma dedicação e cada um deles vai ao encontro de um perfil de paladar diferente", disse-nos Anna Lins (Chef Executiva do restaurante Miss Jappa); e dizemos-lhe nós, com certeza.



As novidades na carta do Miss Jappa combinam sabores inesperados e reinterpretam, como é já hábito, os sabores do Japão de forma muito própria. Sob a assinatura "Translating Flavours", a irreverência e a urbanidade são acrescentadas à típica cozinha japonesa, criando um conceito que tem tanto de inovador como de tradicional.



*E se conhece alguém especial que adora cozinha japonesa, o Miss Jappa tem o presente ideal: um vale de oferta, no valor de 50€, para um jantar diferente.