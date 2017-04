As 10 aplicações que todas as mulheres deviam instalar

Make up Genius by L'Oréal

Nike Training Club





É um clássico dos treinos, seja em indoor ou outdoor, com mais de 100 treinos desenhados por especialistas. Não há desculpas para não gostar de pelo menos uma dúzia deles. Inclui também planos para ajudar a melhorar a forma física e a ter mais rapidez e força, seja em que atividade for. O melhor: podemos partilhar os nossos treinos e conquistas com as amigas.





Headspace



Encontrar um tempo para meditar e relaxar - é a finalidade desta aplicação. Esta app é ideal para quem quer treinar a mente e aprender a introduzir o mindfullnees em tudo o que faz, a qualquer momento do dia. O melhor: pode ouvir as lições (stress less, worry less, listen better, eat better são alguns exemplos) em qualquer momento, on the go, no caminho de carro até casa aos momentos de pausa no trabalho.





Já lhe aconteceu entrar numa loja de maquilhagem e ficar minutos a olhar para os vários tons de blush, cadências de sombras, níveis de espessura de eyeliner? Esta aplicação permite-nos ‘experimentar’ tudo antes de comprar. Basta escolher um look ou produto preferido de uma infindável variedade oferecida por L’Oréal Paris Makeup Designer, e pode ver tutoriais de make-up artists da marca. O melhor: poupamos dinheiro em compras erradas e encontramos os produtos que melhor combinam com a nossa pele.

Evernote

Todas sabemos que ao longo do dia nos passam pela cabeça mil e um pensamentos, e muitos deles de importância elevada. Um exemplo, confirmar as faturas no site do e-fatura, até ao prazo estipulado. Esta aplicação tem mesmo o slogan: Capture what’s on your mind (capture o que vai na sua mente). O melhor: pode tirar notas sobre tudo, organizar por pastas e permite-lhe ainda adicionar fotografias às notas e partilhá-las com quem quiser.

Flipboard





Funciona como plataforma de leitura e partilha de notícias sobre moda, sendo que pode afixá-los na app mesmo que venham de sites exteriores à própria. O melhor: cada utilizador pode criar a sua própria revista digital, personalizando os tópicos e imagens pelos quais tem mais interesse.

Banho Rápido

O nome diz (quase) tudo. O propósito desta aplicação não é nada mais, nada menos, que obrigá-la a tomar banho rápido, e a poupar água. Sabia que num banho com a duração de 10 minutos gasta em média 80 litros de água? E que um banho de imersão gasta cerca 260 litros? A aplicação ajuda-a a economizar água através de avisos visuais e sonoros que evitam o prolongamento do banho. O melhor: Ajuda o ambiente e reduz o valor da fatura da água.

É a prova de que a tecnologia pode ter um papel muito importante nos relacionamentos. Esta app tem um propósito muito específico, e nasceu num grupo de amigos que queria combater a violência sexual entre os jovens. Imagine o seguinte cenário: está num primeiro encontro. Não está a correr bem. Bastam dois cliques para que automaticamente seja enviada uma notificação às pessoas que associou aos seus círculos. O melhor: ao enviar uma mensagem de ‘resgate’ aos seus amigos ou família com apenas dois cliques, saberão imediatamente onde está – já que a localização é concedida na app.

Audible

Audiobooks, séries e podcasts. É uma aplicação para mulheres que se interessam por cultura literária e musical, mas que não têm tempo para ver, mas antes ouvir. O melhor: a caminho de casa no carro, ao cozinhar o jantar, ou até mesmo na pausa do almoço, pode sempre ligar esta app e ficar a par das últimas novidades.

VSCO Cam

É uma aplicação para amantes da fotografia. Permite editar fotografias com os melhores filtros e ferramentas de edição do momento. O melhor: o hashtag #vscocam permite, no Instagram, identificar estas fotografias caso tenha um perfil público. Isto permite que fique apto ao concurso que destaca as melhores fotografias do dia, eleitas pela página oficial (@vsco).

Bangstyle



Certamente já pensou em mudar de corte de cabelo mas não sabe qual escolher. Nesta aplicação tem à disposição um autêntico catálogo de ideias para novos cortes e penteados. O melhor: Pode seleccionar os seus preferidos e criar um próprio portfólio, e experimentar previamente – do corte ao tom – o que melhor lhe fica.