A Apple acaba de revelar uma nova variante do iPhone, de edição limitada, em cor vermelha. O lançamento é uma parceria entre a marca e a Red , organização de apoio no combate ao HIV em todo o mundo. em modelos de 128GB e 256GB e com preços a começar nos cerca de 700 euros . Parte das receitas irão reverter a favor da Red.



Trata-se do modelo iPhone 7 e 7 Plus, que pode ser encomendado online a partir do dia 24 deste mês,. Parte das receitas irão reverter a favor da Red.