Superbrands revela as Marcas que em 2016 se destacaram no mercado nacional

pub

A Superbrands, organização independente que distingue as Marcas de Excelência em 89 países, revelou hoje as 36 Superbrands 2016 do mercado português. A apresentação aconteceu durante a Gala Superbrands, no Pestana Cidadela de Cascais – Pousada & Art District.

As 36 Marcas de Excelência que recebem o selo Superbrands 2016, eleitas pelos consumidores e pelo Conselho Superbrands, e que vão figurar no livro Superbrands Portugal 2016 são: Amex, Bimby, Bom Petisco, BPI, Branca de Neve, Caixa Geral de Depósitos, Cartuxa, Chicco, CTT, Diário de Notícias, EDP, Era, Johnson’s, Lidl, Mastercard, Mercedes-Benz, Millennium Bcp, Moulinex, Pedras, Pestana, Pousadas De Portugal, Remax, RFM, RTP, Sacoor Brothers, Sapo, Sport Lisboa e Benfica, Sport Zone, Sporting Clube de Portugal, Super Bock, Terra Nostra, Tranquilidade, TSF, Vista Alegre, Zippy.

A instituição vencedora do Prémio Solidariedade Superbrands 2016 foi a AMI – Assistência Médica Internacional, numa iniciativa conjunta entre a Superbrands e a RTP+, que pretende reconhecer as boas práticas na gestão de Marca como um ativo central na afirmação e profissionalização das organizações do terceiro setor.

Pedro Diogo Vaz, Senior Partner da Superbrands Portugal, afirma: «O nosso mercado tem a capacidade de, todos os anos, surpreender-nos com novas Marcas a merecer o selo Superbrands. Nos 12 anos da Superbrands em Portugal foram distinguidas mais de 150 Marcas, é um sinal muito positivo para a economia portuguesa e para os nossos profissionais.»

As sete Marcas que este ano foram distinguidas pela primeira vez são: Era, Mastercard, Moulinex, Pousadas De Portugal, Sacoor Brothers e Zippy. Por sua vez, a EDP foi premiada 12 vezes, em todas as edições em Portugal, enquanto os CTT receberam onze vezes o selo Superbrands.

Para além da indicação das Marcas, foi também avaliado junto dos consumidores o impacto da distinção Superbrands, tendo sido apurado que mais de 90% admitem estar mais ou muito mais inclinados a comprar, experimentar ou recomendar uma Marca com o selo Superbrands.

O estudo ao consumidor foi realizado pela Netquest junto de um painel de 1.022 consumidores, certificado pela norma ISSO 26362 de qualidade, que credencia a Netquest em fiabilidade, transparência e compromisso.

O Conselho Superbrands 2016 é composto por 15 especialistas em Marketing e Comunicação: Afonso Bacelar Cabido, Diretor de Marketing da Renault; Ana Marta Heleno, Diretora de Marketing do Global Media Group; António Querido, Managing Partner do Prego da Peixaria; Daniel Redondo, Diretor de Marketing da Licor Beirão; Emanuel Proença, Administrador de Marketing da PRIO; Inês Condeço, Diretora Marketing da FNAC; João Nuno Pinto, Diretora de Marketing da SUMOL+COMPAL; Liliana Rodrigues, Diretora de Marketing da RECER; Miguel Salema Garção, Vogal da APAN; Nuno Ferreira Pires, Diretor de Marketing do Pestana, Nuno Leite, COO da GCI; Rita Lourenço, Diretora de Comunicação de AMEX; Rita Pinho Branco, Diretora de Marketing do Montepio – Associação Mutualista; Sérgio Soares, Brand Manager da Sonae MC, Marina Ramos, Diretora de Marketing Estratégico e Comunicação da RTP (Conselheira Convidada para o Prémio Especial de Solidariedade Superbrands | RTP+).