ANNIE chega ao Centro Cultural da Malaposta em novembro, pelas mãos do Grupo de Teatro Infantil Animarte (www.grupoanimarte.com)!

Annie é a conhecida história de menina ruiva que sonha com a vida fora do triste orfanato onde vive. Um dia Annie é escolhida para ficar uma semana em casa do bilionário Warbucks. A semana seria um sonho caso a cruel dona do orfanato – Miss Hanningan – não interviesse.

Divirtam-se com inesquecíveis canções, incluindo Amanhã e Esta Vida Assim é o Fim representada por um maravilhoso elenco entre os 8 e os 16 anos de idade!





Local: Centro Cultural da Malaposta - Rua Angola | 2620-492 OLIVAL BASTO

Calendário: 12 de novembro a 20 de dezembro de 2016

Horários: 3ª a 6ª feira escolas por marcação (10h30 ou 14h30, ou similar); Sábados às 16h e às 21h e Domingos às 16h

Bilhetes para escolas: 6,00€/px

Bilhetes ao fim-de-semana: 7,5€/px

Reservas e informações: 21 932 09 40

Marcações de entrevistas e idas a programas: 917 616 954

Classificação: M/3 anos

site: www.grupoanimarte.com

facebook: https://pt-pt.facebook.com/anniecentroculturaldamalaposta/