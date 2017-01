pub

Especialista em design de peças de cerâmica, a portuguesa Anna Westerlund estende o seu talento além-fronteiras, através de uma colaboração com a norte-americana Anthropologie, que a convidou a desenhar um conjunto exclusivo de cerâmicas decorativas.





"Foi um sonho tornado realidade", revela a ceramista, em comunicado de imprensa, que vê na marca norte-americana um estilo boho-chic com o qual identifica o seu trabalho. A Keramisk Collection é composta por cinco peças e não poderia espelhar mais a paixão da ceramista pelos detalhes e pela utilização materiais diferenciados. Mais do que uma artista, Anna considera-se uma artesã: "Olhar o mundo, de coração aberto, é a minha grande inspiração. Às vezes sinto-me como uma criança de 5 anos, que gosta de cores, de brincar, da beleza simples, de flores e do sol a brilhar."





Com uma oferta de produtos de moda, beleza e decoração, a Anthropologie conta com mais de 200 lojas nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, sendo conhecida por percorrer o mundo à procura de produtos únicos, realizando parcerias com artistas talentosos.