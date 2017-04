pub

De acordo com a Vanity Fair, Angelina Jolie terá comprado a mansão que outrora fora do mítico realizador e produtor de cinema Cecil B. DeMille. A propriedade fica situada em Los Angeles e terá sido vendida por cerca de 23 milhões de euros.

A casa fica nas colinas de Hollywood, com uma vista esplendorosa sobre a cidade de Los Angeles e na vizinhança encontram-se nomes como Natalie Portman, David Fincher, Casey Affleck ou Will.I.Am.

Composta por seis quartos e dez casas de banho, esta mansão possui uma piscina e é rodeada por uma vasta área de jardim. Junto à piscina existe também uma casa de chá, bem como um pequeno ginásio.

A mansão foi construída em 1913, na localidade então conhecida por Los Feliz, e foi ali que viveu Cecil B. DeMille até à sua morte, em 1959. Angelina Jolie pretende assim refazer a sua vida, após o mediático divórcio de Brad Pitt, ao lado dos filhos Maddox, de 15 anos, Pax, de 13, Zahara, de 12, Shiloh, de dez, Knox e Vivienne, de oito anos.

Angelina e Brad detinham várias propriedades em conjunto, entre as quais uma mansão em New Orleans, vendida em outubro do ano passado, e o Chateau Miraval, em França, onde casaram e que segundo consta está prestes a entrar no mercado para venda.

Veja o vídeo com uma visita guiada pela icónica mansão de Cecil B. DeMille!