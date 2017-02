Tudo começou quando Filomena Cautela, uma das apresentadoras do programa da RTP1, mencionou em direto o vídeo alemão que se tornou viral há umas semanas, em que um programa de comédia alemão realiza um vídeo dirigido ao novo Presidente americano, Donald Trump, para apontar as razões porque o país da Europa Central deveria ser o segundo, logo a seguir à América. No vídeo, surgem as melhores paisagens e atrações em toda a Alemanha, fazendo-se acompanhar de uma voz off que aponta as razões para este ser um destino de grande importância.