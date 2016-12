pub

Nos dias 7 e 8 de outubro, o Restaurante Largo do Paço, do hotel Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante, é o anfitrião da Rota das Estrelas e vai reunir 7 dos mais importantes chefes a trabalhar em Portugal incluindo 4 com estrelas Michelin.

André Silva, o chef do Largo do Paço, revela que "Amadeo de Souza-Cardoso é um dos maiores modernistas portugueses. A sua obra, como se viu recentemente com o grande sucesso da exposição realizada em Paris, ultrapassou fronteiras e foi marcante na pintura mundial do início do século XX. É o espírito disruptivo de Amadeo de Souza-Cardoso que pretendemos trazer para esta etapa da Rota das Estrelas, o ir mais além, a procura pela diferença, no fundo a busca por uma visão original. A alta gastronomia faz-se muito destes ingredientes. Sendo um pintor da terra, Amarante, é mais que justa esta homenagem, mas a obra dele será sobretudo uma fonte de inspiração".

O evento reúne na cozinha do Largo do Paço, sob a coordenação do chef André Silva, os chefes Miguel Laffan do restaurante L'AND, Rui Silvestre, do restaurante Bon Bon, Pedro Lemos, do restaurante Pedro Lemos, João Rodrigues, do restaurante Feitoria, Vitor Sobral, uma das maiores referências da gastronomia nacional e Ana Moura, do restaurante Cave 23.

O jantar de dia 7 de outubro realiza-se no Largo do Paço a partir das 19h00, já o jantar de dia 8 decorre no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, também a partir das 19h00, e cada chef vai elaborar um prato inspirado num quadro do pintor amarantino. Neste jantar, as portas do Museu abrem-se ainda para divulgar produtos locais, com pequenos expositores de produtores de vinho verde e outras especialidades gourmet, típicas da região.

Preço por pessoa: 145€

Reservas: Largo do paço // Casa da Calçada, Largo do Paço 6, Amarante

+351 255 410 830 book@largodopaco.com.

Mais informações: www.largodopaco.com e www.casadacalcada.pt