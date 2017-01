pub

Gérard Depardieu

ícone flamejante do cinema espanhol e um realizador célebre em todo o mundo'. No mesmo

Sinto-me muito feliz por celebrar o 70.º aniversário nesta função tão privilegiada, mostro-me reconhecido e honrado, mas também com medo. Ser presidente do júri é uma pesada responsabilidade, e espero mostrar-me à altura das circunstâncias. Posso prometer que vou devotar-me de corpo e alma a este desafio que é simultaneamente um prazer e um privilégio.'.

A 70.ª edição do certame vai decorrer entre os dias 17 e 28 de maio.

O realizador espanhol foi nomeado presidente do Festival Internacional de Cinema de Cannes. Esta não é a primeira vez que Pedro Almodovar faz parte deste juri, já havia acontecido em 1992, altura em que o Presidente eraO anúncio foi feito hoje, pela direção do festival que o intitulou de 'comunicado divulgado podem ler-se as palavras do realizador ao receber esta notícia: 'Curiosamente, Almodovar nunca venceu nenhuma Palma de Ouro com os seus filmes. Chegou mesmo a ser considerado o grande perdedor deste festival.