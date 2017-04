pub

O Algarve vai marcar presença numa das várias festas que acontecem antes da grande noite dos Óscares. Nela vão participar não só os nomeados para as várias categorias deste ano, mas também muitas outras celebridades.



A atriz Viola Davis, este ano nomeada para melhor atriz secundária, e o ator Leonardo Di Caprio são alguns dos convidados que já confirmaram presença. A iniciativa decorre nos próximos dias 24 e 25 de fevereiro, num espaço localizado no famoso Rodeo Drive, que integra, entre outras áreas, um luxury travel lounge.





As celebridades convidadas que por lá passarem terão direito a receber um voucher com a oferta de estadia num dos seguintes hotéis de luxo do Algarve (associados da ATA e que aceitaram este desafio): Hilton Vilamoura; Hotel Rural Quinta do Marco, em Tavira; Monte Santo Resort, em Lagoa; e Hotel Bela Vista, em Portimão.









"A participação num dos eventos que antecedem a grande noite tem como principal objetivo despertar o interesse e a curiosidade em relação ao destino", refere a Associação Turismo do Algarve (ATA).

Esta ação é inédita a nível do turismo nacional e resulta de uma parceria que a ATA, a agência responsável pela promoção externa da região enquanto destino turístico, estabeleceu com a revista norte-americana Swanky Retreats, uma publicação dedicada às temáticas das viagens e lifestyle.