Chamam-lhe a Voz Inteligente, pela singular capacidade interpretativa e pela forma como expõe as raízes do fado, aqui e além-fronteiras. Talvez esta seja a característica que mais distingue Aldina Duarte de outros grandes fadista da sua geração - sempre fez questão de, em todos os seus discos, gravar fados tradicionais, dedicando mais de duas décadas a atribuir novos poemas (dela ou de outros autores) a esse núcleo duro do género. Não deixa, porém, de ir também mais longe e fazer o contraponto experimental. De arriscar.



Aliás, é essa a palavra de ordem para Fado: a Música e as Palavras, o próximo concerto no Grande Auditório da Culturgest (€20), a 27 de janeiro, às 21h30. Onde, diz, a sua voz chegou pela primeira vez, onde o seu trabalho se tornou conhecido e reconhecido, onde ela se encontra. "Este palco tem a medida certa para o meu fado, é um lugar onde é possível revelar-se genuinamente." confessa à Máxima.



Desta vez, Aldina Duarte vai estrear dois fados inéditos escritos de propósito para a ocasião por João Monge e Maria do Rosário Pedreira.