1. Torre de Palma Wine Hotel, Alentejo

O ideal para a entrada em 2017 com toda a família, onde pode disfrutar das magníficas paisagens desta região. O programa inclui 2 noites de alojamento (com pequeno almoço), um Welcome Drink, o especial jantar de fim de ano cuidadosamente preparado pelo chef Filipe Ramalho, ceia de ano novo, bar aberto com pista de dança e música e, por fim, comece o ano com um delicioso brunch.

A noite mais mágica do ano está a chegar!

O hotel propõe-se a reviver os tempos da La Belle Epoque num Réveillon que recriará o ambiente. Para além da festa. A festa de Réveillon, disponível por 145€ por pessoa, inclui cocktail de boas vindas e jantar de gala. À meia-noite o hotel oferece champagne e passas, e pela noite dentro os clientes contam ainda com bar aberto, um buffet diversificado e ceia, para retemperar forças para mais horas de celebração. E porque a festa é para todos, os mais pequenos não ficam de fora, as crianças entre os 3 e os 12 anos de idade, que neste hotel contam com um programa só para eles alusivo ao filme ‘Angry Birds’, com animação, decor e menu idealizado só para eles. Esta festa infantil está disponível a partir de 40€ por criança. Tem à sua disposição dois pacotes de alojamento para 1 ou 2 noites, a partir de 214€ por pessoa, inclui alojamento em Quarto Duplo, pequeno-almoço buffet com showcooking, tratamento VIP no quarto e Festa de Réveillon, faça a sua reserva aqui.



3. Montebelo Hotel & Resorts

Réveillon no Hotel Palácio dos Melos ou no Hotel Príncipe Perfeito, Viseu

Celebrar a noite de réveillon em grande festa é rumar a Viseu. Aqui se comemora a passagem de ano da Região Centro, com um programa gastronómico e de animação incomparáveis. Para além do jantar e da ceia, a noite de passagem de ano veste-se de muita música, dança e bar aberto. Para maior comodidade, as unidades Hotel Palácio dos Melos e Hotel Príncipe Perfeito oferecem programas de alojamento que asseguram o transfer de e para o hotel nessa noite, desde 142 euros por pessoa.

Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, Mortágua

"Celebrar a noite de réveillon em grande festa é rumar às nossas sugestões"

A habitualmente calma paisagem que circunda a Barragem da Aguieira vai ser abalada por uma passagem de ano explosiva ao som da Tropicália, um movimento musical e artístico brasileiro dos anos de 1960. A festa, a partir de 135 euros por pessoa, inclui cocktail, jantar buffet, ceia, animação e bar aberto. O Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, sugere ainda para o réveillon programas de uma noite, desde 215 euros por pessoa, que incluem o alojamento em apartamento T1, tratamento VIP no quarto e brunch no dia 1 de Janeiro.

Montebelo Vista Alegre Hotel, Ílhavo

Tal como as peças da Vista Alegre são inesquecíveis, também o réveillon promete ficar na memória. Com um programa para uma noite, desde 239 euros por pessoa, inclui cocktail, jantar, ceia, animação, bar aberto e fogo-de-artifício. Esta oferta do Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel conta com alojamento em quarto duplo standard, tratamento VIP no quarto, pequeno-almoço buffet, brunch no dia 1 de Janeiro e acesso gratuito à piscina interior climatizada, sauna, banho turco, jacuzzi e ginásio.

Vai perder a oportunidade de reservar o melhor desta passagem de ano?

4. Quinta Nova Luxury Winery House, Douro

De olhar sobre o Douro, saboreie um requintado jantar de Fim de Ano repleto de iguarias especialmente preparadas pelo chefe José Pinto e devidamente harmonizadas com os vinhos da propriedade. As doze badaladas serão marcadas com o fogo preso e o tradicional brinde ao novo ano e a noite seguirá, no aconchego da lareira. Durante a estadia desfrute também de uma extraordinária visita e prova de vinhos e, para começar o novo ano de forma relaxada. Saiba tudo aqui!



5. Corinthia Hotel, Lisboa

A grande aposta deste ano é o tema "Remember the Golden Days", uma requintada e glamorosa festa de Réveillon. A noite começa com um welcome drink cocktails. Posteriormente será servido um extravagante jantar de gala no salão Floriana. Para brindar à chegada do Ano Novo, à meia-noite é servido champanhe e passas e em seguida é servida uma ceia, contando com animação musical a cargo da banda Rui Drumond. Inclui também o Brunch de Dia de Ano Novo, servido no restaurante Sete Colinas das 12h00 às 16h00 e do qual faz parte um Children’s Play Corner a pensar não só na diversão dos mais pequenos mas também nos pais que assim poderão desfrutar de forma mais tranquila de um buffet de iguarias preparado especialmente para o primeiro dia do ano. Visite aqui.

Vai Deixar passar esta época festiva em branco?

O M’Ar de Ar convidam-no a um ambiente com muito charme e animação. Inlcui as boas-vindas com um serviço de cocktail. O que se segue está a cargo do Chef António Nobre, a ementa, claro, sendo uma recriação dos sabores do Alentejo. Chegada a meia-noite é momento para celebrar a entrada no novo ano com um espetáculo de fogo de artificio e música ao vivo. Por fim, a ceia com sabor a Brasil. Preparámos para si um churrasco à brasileira com as melhores carnes no carvão. Chegado o dia de Ano Novo será servido um brunch e ainda animação própria para os mais pequenos. Vai deixar passar em branco? Saiba tudo aqui.





7. Monte Santo Resort, Algarve

Uma festa celebrada ao estilo Las Vegas. Animação não vai faltar. Todos os hóspedes serão convidados a contemplar o fogo-de-artifício que abrirá as portas do ano novo à 00h:00, ao qual se seguirá a abertura da pista de dança, para a continuação de uma noite de verdadeira diversão. A celebração conta com a abertura de um serviço de boas vindas, celebrado com cocktails diversos e um jantar de gala. Durante o jantar haverá um ‘show’ de magia e um espetáculo de dança estilo "burlesque" e, por fim, uma ceia. O preço total desta experiência são 126.50€ por adulto. Para mais informações, clique aqui.



8. Hotel Paul do Mar, Madeira

O Hotel apresenta proposta para celebrar o Réveillon e entrar em 2017 com o pé direito. O programa inclui uma confortável noite de alojamento no Hotel com pequeno-almoço buffet, welcome drink e jantar no dia 31 de dezembro, com fogo-de-artifício e animação. O tema escolhido para a festa pelo Hotel inspira-se na artista Carmen Miranda. Também a decoração do espaço e a música serão de influência brasileira. Para começar o ano em beleza, o Hotel oferece aos hóspedes a utilização gratuita do jacuzzi, sauna, banho turco e piscina interior. Por 185€ os hóspedes do Paul do Mar têm acesso a todo o programa de Ano Novo. Reserve já!



9. Hotel das Termas, Curia Mealhada

Aqui o tema é reviver os loucos anos 20, apresentando várias propostas, com ou sem alojamento. A proposta que engloba alojamento no Hotel oferece aos hóspedes o cocktail e jantar de fim de ano, uma noite de alojamento e pequeno-almoço, com entrada a 31 de dezembro, por 330€ em quarto duplo. Mas, o Hotel Termas da Curia apresenta um outro programa, dedicado a quem prefere regressar a casa, depois de entrar em 2017. Esta opção inclui cocktail e jantar, animação e música ao vivo, com temas dedicados aos "Loucos Anos 20", por 75€ para os adultos. Depois de um requintado jantar, não vão faltar flutes de espumante e as tradicionais passas, uma mesa com várias sobremesas e queijos. A ceia estará incluída, para acompanhar o avançar da noite. A animação da noite ficará a cargo de uma banda, com música ao vivo, inspirada nos sons típicos dos anos "loucos anos 20". Contacte e faça a sua reserva.



Na noite de viragem do ano saia da rotina!



10. Aldeia dos Capuchos Hotel, Golf & Spa, Caparica



Para entrar em 2017 com o é direito o Hotel promove uma festa temática, "Copacabana" é o tema escolhido. Na noite de viragem do ano a música terá inspiração nas batidas brasileiras e o ambiente promete aquecer. Tudo isto acontece a apenas dez minutos de Lisboa. Rodeado de um campo de golfe verdejante, o Aldeia dos Capuchos Hotel Golf & Spa, dispõe espaços confortáveis, com uma decoração moderna e apelativa. Dispõe de um cocktail de entrada e outro de despedida ao ano de 2016, de um jantar de gala com atuação musical ao vivo e promete muita festa pela noite dentro com bar aberto. Por fim, a esperada ceia de modo a recuperar energias. Para celebrar o primeiro dia do ano dispõe ainda de um almoço de entrada ao novo ano. Com alojamento o preço é de 195€ por pessoa. Saiba mais aqui.





11. Casas Novas CountrySide Hotels, SPA&Resorts, Chaves



Combina a arquitetura barroca e o estilo contemporâneo, direccionando-se para quem procura um ambiente único. Nada melhor do que entrar em 2017 num ambiente confortável e acolhedor no Norte de Portugal. Um programa com duas noites de alojamento e pequeno almoço incluído. Acesso ao circuito do SPA (piscina interior, jacuzzi, banho turco, sauna e ginásio). Jantar de animação de Réveillon e animação. Almoço de ano novo em buffet, com preço de 195.00€. Saiba tudo aqui.





12. Hotel Meira, Minho



Em pleno coração do Minho, 81 anos de história, onde existe a simbiose perfeita entre o mar, o campo e o monte. O ideal para uma escapadela de uns dias. A noite mais aguardada do ano promete ser inesquecível. Duas noites de alojamento. Jantar especial "Ano Velho". Pequeno almoço e buffet de Ano Novo por 205.00€. Não deixe esta oportunidade passar em branco e vá findar o ano com uma noite cheia de glamour.





13. Aqua Village Healt Resort&SPA, Oliveira do Hospital

Inserido numa propriedade de 4 hectares, nas margens do Rio Alva. Mais do que um Resort 5 estrelas, é uma unidade hoteleira inovadora em toda a sua oferta, com um SPA, três piscinas e um Centro de Interpretação de Águas minerais termais. Promete ser o local ideal para a noite de passagem de ano. Duas noites com pequeno almoço incluído. Receção de boas vindas- Jantar de gala (menu de 5 pratos com bebidas incluídas). Brunch no primeiro dia do ano. Acesso ao SPA e às piscinas termais. Atividades e animação por 495.00€.





14. Quinta de Casaldronho, Lamego

A cerca de 350m de altitude, proporciona uma magnifica vista sobre o rio e o vale de Peso da Régua. Trata-se de uma propriedade com uma área de 24 hectares, sendo 15 hectares de vinha. O programa de passagem de ano aqui promete ser contemplado por uma vista que conforta qualquer um. Incluí duas noites de alojamento. Dia livre para visitar a região do Douro. Jantar especial de Fim de Ano com música ao vivo. Animação pela noite dentro com DJ, bar aberto e uma ceia. No dia de ano novo estará à disposição de cada um um brunch com o preço de 325.00€.

Se quiser ter uma opção mais em conta não deixe de ver as sugestões que temos para si!