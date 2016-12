pub

Um Museu único

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia é um projeto da Fundação EDP e divide-se em dois espaços lado a lado: o antigo edifício Central Tejo e um novo edifício, obra da arquitecta britânica Amanda Levete, do atelier AL_A. A arquiteta visitou Lisboa em 2010 e ficou maravilhada com a luz. Depois nasceu o projeto desenhado em linhas curvas que proporcionam uma sensação de fluir entre espaços. O ponto mais alto deste edifício tem 12 metros de altura e todo o seu telhado consiste numa espécie de terraço com vista, em primeira fila, para o rio Tejo ou, como explica a arquiteta, "pode-se virar as costas ao rio e olhar para a cidade". No interior estão quatro espaços expositivos: a Galeria Oval, a Main Gallery, a Video Room e a Projection Room. Além das linhas, destacam-se também as texturas. Para Amanda Levete era importante a utilização de materiais locais, como a pedra ou a cerâmica dos painéis que revestem a fachada. Esta obra assume-se como o oposto do edifício Central Tejo, criando uma harmonia de diálogo constante. "No dia da inauguração mais de 60 mil pessoas quiseram conhecer o MAAT"

Uma zona privilegiada

A zona lisboeta de Belém já era uma referência no mapa cultural da cidade (e do país), não apenas pelos seus famosos pastéis mas por toda a oferta de espaços museológicos que concentra. O MAAT, que tem como vizinho mais próximo o também recente Museu dos Coches, vem reforçar esta realidade e enriquecer ainda mais a zona. Mas como existe uma linha de comboio e uma estrada que separam os edifícios da Fundação EDP de tudo o resto, está já prometida uma ponte (da autoria de Amanda Levete) com origem no novo museu e saída numa zona de Belém que será futuramente recuperada. A arquiteta Amanda Levete é uma das fundadoras do ateliê AL_A, que assinam projetos já reconhecidos na arquitetura internacional como o Museu da Cidade, em Bombaim, o Selfridges de Birmingham ou estações de metro em Nápoles. Em curso está a expansão do Museu Victoria & Albert, de Londres, e um dos próximos projectos deste ateliê é a remodelação das Galerias Lafayette do Boulevard Haussman, em Paris.

Uma obra para o público