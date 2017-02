É a nova aposta do Chef Olivier na restauração. Só lhe dizemos isto: há sandochas com 42 ingredientes.

Absurdo by Olivier, o novo sítio do Cais Sodré

O Chef Olivier - que já tem abertos os espaços Guilty, Yakuza, Olivier Avenida, K.O.B., Pito do Bairro e Petit Palais - acaba de apresentar o mais recente projeto de restauração, o Absurdo, um restaurante dedicado a sandochas com ingredientes improváveis, que chegam a ser 42 numa só.