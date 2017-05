pub

A segunda temporada da série britânica Victoria (ITV) só estreia em Inglaterra no próximo outono, mas o primeiro trailer foi divulgado recentemente, no Victoria Day, dia de feriado nacional que assinala o aniversário da rainha Victoria (25 de maio).





Jenna Coleman e Tom Hughes mantêm-se nos papéis de rainha Victoria e príncipe Albert e ambos surgem agora com uma bebé nos braços. Trata-se de Victoria, a filha mais nova do casal protagonista de uma das maiores histórias de amor da monarquia inglesa. O primeiro episódio da segunda temporada da série começa precisamente no dia do batizado da criança.





Durante esta temporada veremos uma jovem Victoria enfrentar os desafios da maternidade. Nos novos episódios, haverá um certo conflito entre marido e mulher, na medida em que o príncipe Albert continua a sua procura de posição ao lado da mulher que é o poder máximo de Inglaterra.





Além da maternidade, a rainha Victoria terá pela frente uma visita oficial a França. O ator francês Bruno Wolkowitch terá, por isso, uma breve participação na série como rei Louis Philippe.