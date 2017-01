Para assinalar o Dia Internacional do Obrigado, que é dia 11 de janeiro, a Santini decidiu promover uma ação verdadeiramente especial (e irrecusável). A marca vai estar a oferecer gelados todo o dia de hoje, até fechar, em todas as suas lojas. Mas atenção, a oferta é dois por um. Ou seja, ao comprar um médio, por exemplo, recebe outro médio à sua escolha.



O comunicado foi oficializado na página de Facebook da marca, que apresenta um coutdown até à hora do fecho. Despache-se e corra para lá em "missão agarrar gelado". A Santini é conhecida pelos deliciosos gelados artesanais, com sabores como ameixa, côco, doce de leite ou manga. Todos os espaços da marca aderiram ao dia e vão estar com a oferta até à hora de fecho - Chiado, São João Estoril, Carcavelos, Belém, Porto e Cascais.