Menus com ementa especial, em sítios de luxo, a preços democratizados. A Restaurant Week, um dos eventos gastronómicos com mais adesão em Portugal, começa oficialmente a 2 de março. Este ano, o evento é organizado pelo TheFork (marca do TripAdvisor® e plataforma de reservas líder do setor na Europa) e para conhecer a lista de restaurantes terá mesmo de entrar no TheFork.pt ou instalar a aplicação



Como já vem sendo habitual, a edição deste será realizada num formato nacional com a participação dos melhores restaurantes de cerca de 20 cidades distribuídas pelos distritos de: Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Évora, Beja, Faro e ainda pela cidade do Funchal. Na iniciativa mais de 100 restaurantes vão preparar menus de luxo, a um preço acessível.





Em linha com a parceria estabelecida com o Millennium bcp, os titulares de um cartão de débito ou crédito dessa instituição terão direito a uma semana prévia e exclusiva do evento. Entre os dias 23 de fevereiro e 1 de março, uma semana antes do período oficial, apenas os Clientes Millennium poderão participar na Restaurant Week e desfrutar em primeira mão desta experiência, sendo que para tal é obrigatório efetuar o pagamento no restaurante com cartões Millennium bcp.





A Restaurant Week tem por objetivos a democratizac¸a~o do acesso a` restaurac¸a~o de luxo, a dinamizac¸a~o das receitas das cidades e restaurantes atrave´s da promoc¸a~o do fluxo de consumo e turismo interno, e a contribuição para causas de responsabilidade social.