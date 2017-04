pub

A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou que a sufragista Dame Millicent Fawcett será a primeira mulher a ter a honra de ter uma estátua no Parliament Square (junto ao Big Ben), em Londres.





Millicent Fawcett dedicou toda a sua vida à luta pela igualdade e pelos direitos das mulheres. Foi ela quem liderou a National Union of Women’s Sugffrage Societies, a organização que usou táticas pacíficas, como demonstrações sem violência, petições e pressão sobre membros do parlamento, como forma de lutar pelo direito de voto das mulheres.





Theresa May referiu-se a ela como sendo uma personalidade que "continua a inspirar a batalha pelas injustiças da atualidade", sendo por isso de seu direito ter uma estátua ao lado de figuras como Winston Churchill e Nelson Mandela. "A sua estátua ficará como um lembrete de que a política apenas tem valor se trabalhar para a sociedade no seu todo", concluiu a primeira-ministra.





Este importante passo acontece 11 meses depois de uma campanha lançada pelo jornal inglês The Telegraph em conjunto com a ativista feminista Caroline Criado-Perez, que incluiu uma petição assinada por 74 mil pessoas. Atualmente, as 11 estátuas presentes no Parliament Square são de homens.