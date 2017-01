pub

"Bandida do Pomar" é a nova sidra que ‘fala’ português e vai surpreender os jovens adultos, entre os 18 e os 34 anos - consumidores de bebidas alcoólicas que procuram novas alternativas -, com o seu paladar frutado, leve e refrescante, desafiando-os a adota-la como bebida de eleição para os seus momentos de convívio e descontração entre amigos.

A assinatura da campanha - "Prova que tens Maçãs" – revela o espirito desafiador da marca. Sociável e espontânea, assumidamente ousada e matreira, esta é a personalidade do seu ícone, a raposa, que promete espalhar as suas maçãs pelas tribos jovens nos melhores bares e spots do país. A campanha conta com investimento em digital – incluindo presença no Snapchat – e activação em ponto de venda, sempre com uma postura arrojada.

"Bandida do Pomar" quer romper com as convenções e, por isso mesmo, chega aos consumidores através de uma garrafa retornável 0,33L de cor âmbar ou em barril de 20L, sendo servida num copo preto que marca a diferença e a irreverência da marca. Com um intenso aroma a maçã e um teor de álcool de 4,5% será distribuída apenas no canal HORECA, a nível nacional.

Só os mais astutos, que vivem a vida de forma espontânea, com espirito jovem, irrequieto e curioso, que procuram o fruto proibido e não hesitam perante um desafio, conseguem provar que têm maçãs para aceder ao covil da raposa e ao seu delicioso e refrescante espólio.