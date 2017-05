pub

Ashley Olsen acaba de comprar um apartamento em Greenwich Village, em Nova Iorque. Trata-se de um edifício histórico que data do ano 1898 e que chegou a servir de galeria de arte.

O apartamento foi vendido por cerca de 9 milhões de euros e conta com uma decoração de luxo. É um espaço cheio de luz natural fornecida pelas enormes janelas que possui. Ao todo, conta com dois quartos e duas casas de banho, com espaço suficiente para instalar convidados. Ashley Olsen irá ainda usufruir de um elevador privado.