pub

Realizado por J.A. Bayona (O Impossível, O Orfanato), Sete Minutos Depois da Meia-Noite é um drama visualmente admirável e incrivelmente emocionante baseado no romance original de Patrick Ness, a partir de uma ideia original de Siobhan Dowd .





A escuridão, o vento, os gritos. O mesmo pesadelo nocturno há muito tempo. Para suavizar as suas angústias, Conor O'Malley (Lewis MacDougall), um menino de 12 anos, entra num mundo fantástico de monstros e contos de fadas. No seu mundo real, ele tem a mãe doente (Felicity Jones), e passa a maior parte do tempo ao cuidado da avó (Sigourney Weaver), que é tudo menos simpática. Não demonstra qualquer interesse pela escola e é desprezado pela maioria dos colegas de turma. Com o pai (Toby Kebbell) a viver a quilómetros de distância, o menino anseia por protecção e orientação.

Tudo é tão aterrorizador que Conor não se mostra assustado quando, inesperadamente, conhece o mais improvável dos aliados, que irrompe com uma aterrorizante grandeza de uma árvore-monstro (narração de Liam Neeson) que aparece à janela do seu quarto, sete minutos depois da meia-noite e, a partir desse momento, todas as noites à mesma hora. O Monstro tem histórias para contar e insiste para que Conor as ouça e as visualize poderosamente e em troca, o menino pode desabafar as suas próprias histórias. Este novo amigo sabe que o menino esconde um segredo e é o único a estar ao seu lado nos seus maiores medos. Antiga, selvagem e implacável, a árvore Monstro orienta o menino numa viagem de coragem, fé e verdade.