Quem conhece o criador Tommy Hilfiger dificilmente imaginaria que teria uma casa decorada desta forma. A mansão com vista para o mar situada em Golden Beach, na Florida, nada tem a ver com a penthouse de estilo clássico que Hilfiger possui em Manhattan.









A mansão que agora aqui lhe damos a conhecer, foi desenhada por Martyn Lawrence Bullard , num estilo que nos remete imediatamente para uma galeria de arte de finais dos anos 60 ou princípios dos anos 70.

A casa possui mais de 1300 metros quadrados e cada divisão conta pelo menos com uma peça de arte de destaque. Existe, por exemplo, mais do que uma divisão com referências a Walt Disney, nomeadamente um Mickey em tamanho grande posicionado ao centro de um hall da casa. Daí que quem a visita tenha a sensação de que está a percorrer uma exposição de arte.





Ao todo, a mansão tem sete quartos e 12 casas de banho. Em forma de homenagem à própria marca Tommy Hilfiger (conhecida pelas cores azul, branco e vermelho), o interior da casa conta com vários espaços forrados a painéis nessas mesmas cores. Mas não só dessas cores se pintaram as paredes da casa. Na verdade, foram usadas todas as cores do arco-íris. Existem inclusive algumas divisões que estão revestidas a papel de parede com padrão de frutas.