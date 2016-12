pub

«Em 1864 Júlio Verne lança Viagem ao Centro da Terra, aquele que se tornou num dos seus romances mais aclamados. Nesta obra, o autor conta a história de como, baseados num manuscrito medieval, o Professor Otto Lidenbrock, Axl e Hans Bjelke, conseguiram a incrível proeza de chegar ao centro do planeta. Em 2016, depois de encontrar o manuscrito que até então se julgava fantasia e à beira de realizar uma expedição semelhante – para provar a veracidade da ficção de Verne – o Dr. António Villar (fundador do projeto Verne 05) é encontrado morto no seu escritório, juntamente com a sua assistente, Joana Sousa. Do manuscrito, nem sinal...»

Esta é a premissa do oitavo Cluedo Teatral da Don'Adelaide Produções, um formato exclusivo que permite aos espetadores serem investigadores durante uma noite, interrogando suspeitos, analisando provas e visitando espaços até então de acesso limitado ao público.

Depois de esgotar bilheteiras sucessivas em espaços tão variados como o Teatro da Comuna, o Teatro Ibérico, o Ateneu da Madre Deus ou a escola IEDCB, a Don'Adelaide convida os seus espectadores a conhecer o imponente Palácio dos Aciprestes, em Linda-a-Velha, nos dias 19, 20, 26 e 27 de Outubro, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 26 e 30 de Novembro e 1 de Dezembro.