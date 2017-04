pub

A KICKS é uma loja de sneakers criada em 2014 por dois amigos que partilham a paixão pelo desporto e a experiência profissional ligada ao retalho desportivo, contando já com sete lojas físicas e uma loja online.





O novo espaço, que inaugura a dia 14 de abril, terá 35 metros quadrados e, além das coleções de estação, conta com modelos exclusivos que só estarão à venda nesta loja, instalada no Amoreiras Shopping Center. A loja tem disponíveis as marcas New Balance, ASICS, Tiger, Diadora, Adidas, Reebok Classic, Le Coq Sportif, Vans, Converse, Nike, Puma, Onitsuka Tiger, New Era, Mitchell & Ness, Herschel, Tubelaces, Sneaker Lab, Spenco e Saucony.