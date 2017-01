pub

Os Laboratórios Vichy, especialistas em cuidados antienvelhecimento, associaram-se ao "Food Tube" de Jamie Oliver, numa parceria com especialistas em aconselhamento nutricional para a promoção de um estilo de vida saudável - com a criação de uma série de conteúdos nutricionais (sociais e digitais) focados em educar os consumidores sobre "como comer bem, para alcançar um estilo de vida saudável".





Os conteúdos incluirão uma série de vídeos "Did You Know", dedicados a 5 superalimentos - laranja, abacate, salmão, cogumelos e amêndoa - ótimos, tanto para a pele como para o bem-estar geral. A parceria contará, igualmente, com várias receitas de culinária do "Jamie Oliver Food Tube", com os "superalimentos" mencionados.





Durante a campanha global de 1 mês, que começa no final de janeiro de 2017, os consumidores poderão entrar no desafio "#LIVESLOW", partilhando no INSTAGRAM as suas receitas com os superalimentos, tendo como descrição: #LIVESLOW.





No final do concurso, com duração de 1 mês, a equipa "Jamie Oliver Food Tube" irá escolher as suas receitas favoritas e partilhá-las nas redes sociais: INSTAGRAM e FACEBOOK de "Jamie Oliver Food Tube".

A campanha global será lançada no JAMIEOLIVER.COM, a partir de 16 de janeiro e até 16 de fevereiro de 2017 e será divulgada através dos canais media locais de Jamie Oliver Food Tube e Vichy Laboratories, sob o tema - dicas de culinária para uma pele visivelmente saudável.