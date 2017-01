pub

De férias após a saída da Casa Branca, Barack e Michelle Obama preparam-se para criarem um novo lar na companhia das duas filhas. A escolha mantém-se em Washington, mas trata-se de uma mansão de pedra rodeada de vegetação, situda no bairro Kalorama.



A casa em si, pertenceu ao porta-voz do ex-Presidente Bill Clinton (Joe Lockart) e foi construída ainda nos anos 20, mas sofreu uma grande remodelação em 2011. A mansão de 762 metros quadrados é composta por 4 pisos, 9 quartos, 8 casas-de-banho, um sótão e um jardim. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, a vivenda está avaliada em cerca de 6 milhões de dólares.



Consta, ainda assim, que a família Obama não pretende ficar ali por muito tempo. Apenas durante o tempo em que a filha mais nova Sasha estiver a terminar o ensino secundário, mais ou menos até 2019.