A 33ª Final Mundial do Elite Model Look vai contar com diversas iniciativas. Os finalistas, 26 rapazes e 36 raparigas, vão participar num bootcamp de seis dias para aprender as técnicas essenciais e preparar-se para o espetáculo final. Fotógrafos, técnicos de passerelle, cabeleireiros e maquilhadores vão orientar os concorrentes nas sessões fotográficas, treino de passerelle e nas entrevistas individuais.



O Bootcamp, no Páteo da Galé, tem início no dia 17 de Novembro , às 9 horas , onde os concorrentes vão juntar-se à equipa Elite, incluindo o Presidente da Elite Model Management, Vick Mihaci. Os mentores e modelos Elite, Erika Oliveira e Ruben Rua (que é também o porta-voz desta Final), também vão marcar presença no encontro que vai dar o pontapé de saída para o Bootcamp, e que será assinalado através de uma fotografia de grupo no Terreiro do Paço. Este encontro será aberto a toda a Comunicação Social, com oportunidade para fotografias e entrevistas.



No dia 23 de Novembro , às 11 horas , a Câmara Municipal de Lisboa, que apoia este evento, será a anfitriã de uma conferência de imprensa, que terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho.



Nesse mesmo dia, às 20 horas , é estendida a red carpet no Campo Pequeno, para uma noite que promete ser memorável.

O conceito do espetáculo é uma viagem espaço-temática, de transformação para o individualismo e vai fundir conteúdo virtual com as atuações musicais ao vivo de

Breakbot

, D.A.M.A. , David Carreira e Kungs .





Pela primeira vez, a Final Mundial do Elite Model Look será transmitida, à escala global, em direto via Facebook Live e no site EliteModelLook.com. Com atualizações diárias desde o bootcamp, até ao espetáculo final, passando por vídeos exclusivos dos bastidores e entrevistas na red carpet, tudo será transmitido, em direto, de Lisboa.



Os juízes vão selecionar 10 raparigas e 5 rapazes, como TOP 15, cujo prémio será um contrato de 2 anos com a rede mundial Elite. Dentro deste grupo serão ainda selecionados os Grandes Vencedores: um rapaz e uma rapariga, que vão receber como prémio contratos no valor de 150.000 euros e 50.000 euros, respetivamente. (Para os outros Top 15, os contratos terão o valor de € 50.000 euros, mínimo, para as raparigas e € 20.000 euros, mínimo, para os rapazes.)