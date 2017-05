pub

A inaugurar no Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, a Feira do Livro de Lisboa regressa à cidade com mais programas que nunca: um mural de ilustração, oficinas de reciclagem, de musicais e de ilustração, histórias, paradas circenses, parkour, capoeira, música, mascotes e tantas outras atividades, logo no primeiro dia.





A tão aguardada Hora H também está de volta. Trata-se de uma oportunidade para comprar livros fora dos 18 meses do preço fixo, com o desconto mínimo de 50%, nos pavilhões dos participantes aderentes. A Hora H tem início no dia 5 de junho e realiza-se de segunda a quinta-feira, durante a última hora da Feira (das 22h às 23h).





Entre outras novidades, para os visitantes mais tecnológicos, a feira disponibiliza não só wi-fi gratuito em algumas zonas como uma aplicação móvel gratuita para Android e iOS, através da qual o utilizador pode aceder ao Mapa do recinto, à Programação, aos Livros do Dia e outros conteúdos que permitem acompanhar, em tempo real, todas as atividades e iniciativas do evento.





Da programação desta edição destacam-se ainda, entre os já habituais lançamentos, sessões de autógrafos e debates, as Noites de Cinema promovidas pela Cinemateca Portuguesa (com a exibição de filmes baseados em obras de autores portugueses) e o II Encontro Literário Nós e os Livros, que se realiza a 11 de junho. Entre os lançamentos, destacam-se Trás-os-Montes: condenado ao abandono?, com a presença de José Rentes de Carvalho (autor) e Henrique Raposo; Made in Portugal: Quais os Sucessos?, com a presença do autor Filipe S. Fernandes e com a participação do jornalista António Costa, diretor do ECO; ou o ensaio Democracia: estará mesmo em deterioração?, com a presença de Manuel Braga da Cruz, António Costa Pinto e Pedro Tavares de Almeida, moderado pelo jornalista Diogo Queiroz Andrade.