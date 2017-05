pub

Em Beverly Hills viver no meio do excesso não é algo que seja considerado fora do normal. São muitas as mansões extravagantes e rodeadas de maravilhosos jardins cuidados ao mais ínfimo pormenor. Mas esta casa em particular é ‘só’ a mais cara das imediações.

A casa tem o nome de Opus e possui sete quartos, onze casas de banho e uma espécie de garagem ‘museu’ com 10 carros que inclui um Rolls Royce e um Lamborghini Aventador Roadster. A propriedade é composta ainda por duas piscinas, uma cascata de 6 metros, um centro de wellness e um salão de beleza.

Para além de tudo isto, e como se não bastasse, os 2000 metros quadrados de propriedade ainda dão direito a uma cave de champanhe especificamente desenhada para guardar 170 garrafas douradas de cristal.

O agente imobiliário Drew Fenton, da Hilton&Hyland, chegou mesmo a lançar uma espécie de trailer cinematográfico para mostrar o interior e as paisagens da mansão com vista panorâmica sobre Los Angeles.