Celine Dion acaba de vender a sua mansão da Florida, quatro anos depois de a ter colocado à venda por metade do preço que ela custou. Em 2014 a casa foi primeiramente posta à venda por 72,5 milhões de dólares, acabando por baixar para os 38,5 milhões de dólares.

A propriedade situada na ‘Jupiter Island’, a 40 Km de Palm Beach,’ conta com mais de 2 hectares e inclui uma casa com 1000 metros quadrados. A mansão foi construída em 2010 e é composta por 13 quartos, 14 casas de banho, uma casa de piscina e ainda um parque aquático privado com vista para o Oceano Atlântico.

O terreno conta também com uma casa anexa à mansão principal, onde são instalados convidados. Esta casa possui quatro quartos. Existe ainda uma outra casa com um campo de golf.











Ângela Mata