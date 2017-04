É conhecida como Fifth Helena Drive, tem quatro quartos, três casas de banho e pertenceu a Marilyn Monroe. Está agora à venda.

Fifth Helena Drive, Califórnia

Fifth Helena Drive, Califórnia

Fifth Helena Drive, Califórinia

Fifth Helena Drive, Califórnia

Fifth Helena Drive, Califórnia

pub

Localizada na velha Hollywood (Brentwood) e construída em 1929, a antiga residência da estrela norte-americana, onde aliás ela foi encontrada morta, aos 36 anos, contrasta com a agitação e com o ritmo frenético de Los Angeles. A casa preserva as inspirações românticas bem como uma piscina e um agradável jardim.





Joana Pinheiro Rodrigues