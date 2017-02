pub





É de todos conhecido o estilo extravagante do clã Kardashian, assim como a tendência que têm para uma vida de luxo. O mesmo se espera na decoração das suas casas e é isso que comprovamos através das imagens agora divulgadas da casa onde passaram as últimas férias na Costa Rica.De acordo com a revista norte-americana People, a família passou uns dias de férias nesta casa situada em Villa Manzu, na Peninsula Papagayo, Costa Rica. Consta que quem quiser alugar pode fazê-lo, mas terá de pagar 13 mil libras por noite.

Esta mansão privada tem um Spa, uma piscina exterior e uma piscina aquecida. Existe ainda acesso ao mar, bem como a pranchas de paddlesurf, surf e caiaque, para aproveitar os dias da melhor forma possível. No seu interior existem 8 quartos, onde podem dormir 22 pessoas. Cada um dos quartos contém ecrãs gigantes de televisão , um minibar com serviço de café ao pequeno almoço, closets espaçosos, e uma grande casa-de-banho com banheira e chuveiro.



A casa possui ainda diversas zonas de convívio, como a sala de festas/bar, a sala de cinema, a sala do vinho, e uma sala de jantar com capacidade para 22 pessoas. A mansão tem também o seu próprio staff, entre chefes de cozinha, empregadas de limpeza, motoristas etc.

Da garagem da mansão constam 2 carros de golfe, 3 bicicletas de montanha, e 3 carros (um Range Rover, um Ford Explorer SUV, e um Jeep Wrangler).