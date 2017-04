Se é uma daquelas pessoas que não consegue evitar estar sempre online, saiba que há novas formas de contrariar a tendência. Uma capa de telemóvel criada por uma empresa japonesa promete reduzir o uso dos telemóveis. Saiba do que estamos a falar.

A capa de telemóvel que a vai ajudar no detox digital (e não só)

Chama-se OTOMO Case Phone e, de acordo com o The Telegraph , foi produzida pela empresa japonesa Momo Technology Company Limited para, em conjunto com uma aplicação, restringir de forma personalizada os tempos de uso dos telemóveis, sendo estes desativados à hora pretendida.

A capa foi originalmente concebida para controlar o uso dos smartphones das crianças e só poderá ser removida com uma chave específica. Além disso, desativa o telemóvel enquanto andamos (para evitar aqueles choques nos passeios).





Em caso de emergência, ou seja, sempre que for detetado um impacto significativo, são enviadas mensagens automáticas para familiares ou amigos (pré-definidos pelo utilizador).





O produto será vendido no Japão a partir de agosto com um contrato de dois anos por um valor de, aproximadamente, quatro euros mensais. Por cá, continuamos com a promessa de não levar o telemóvel para a mesa à hora de jantar.