A Amazon lançou a Echo Look, uma câmara desenvolvida para avaliar e escolher os nossos outfits com base nos conselhos de especialistas de moda de todo o mundo.





A câmara vem com microfone integrado, luz LED e uma base que serve de suporte durante a utilização do dispositivo. As suas funcionalidades incluem a gravação de vídeo, a interação com o usuário e a captura de fotografias das indumentárias em diferentes perspetivas.





Existe ainda uma aplicação que faz parte deste sistema, tendo como função comparar looks e escolher o melhor consoante o utilizador.





O seu aconselhamento será providenciado pela assistente digital da Amazon: Alexa.