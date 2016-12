pub

A plataforma de mobilidade urbana CABIFY juntou-se ao Home Sweet Sushi para proporcionar aos seus utilizadores momentos de satisfação no regresso ao trabalho e à rotina. Hoje, a Cabify vai permitir aos utilizadores da plataforma, a oportunidade de receber gratuitamente no destino à sua escolha, dentro da região centro de Lisboa, combinados de 12 peças de sushi preparadas pelo Home Sweet Sushi.

A reserva, válida para os primeiros 200 pedidos, pode ser feita na aplicação através da categoria Cabify Sushi, entre as 9:15 e as 15:15, para um horário de entrega entre as 17:15 e as 22:15.

Nuno Santos, Country Manager da CABIFY salienta que "A Cabify está empenhada em desenvolver parcerias que resultem em experiências que sejam valorizadas pelos clientes. Procuramos também criar sinergias com atividades que promovem o comércio local das zonas onde operamos, apoiando, deste modo, o desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal, categoria onde definitivamente o Home Sweet Sushi se insere."

A iniciativa é parte de um conjunto das ações #BACKTOTHECITY que a CABIFY vai realizar para os seus clientes nesta rentrée. Para saber mais, poderá consultar: http://cabifysushi.cabify.pt/

A CABIFY, que opera em Lisboa desde maio e na Madeira desde julho, acaba de dar mais um passo na sua estratégia de expansão em Portugal, iniciando a sua atividade no Porto a 14 de setembro.