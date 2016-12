pub

A Invicta tem agora acesso aos serviços de motorista privado proporcionados pela solução de mobilidade Cabify. Para tal basta os passageiros descarregarem gratuitamente a aplicação Cabify através da AppStore (iPhone), Google Play (Android) ou do site www.cabify.com . O serviço está disponível em toda a área Metropolitana do Porto, abrangendo os concelhos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar, Trofa, Vila do Conde, Maia, Valongo e Espinho.





A propósito da chegada ao Porto, Nuno Santos, General Manager da Cabify Portugal, afirma: "Estamos muito satisfeitos por poder oferecer os nossos serviços aos portuenses e continuar a expandir a nossa atividade no território nacional português. A adesão ao serviço em Lisboa, onde já estamos presentes, superou as nossas expetativas e esperamos naturalmente que a Cabify tenha no Porto a mesma aceitação".

Portugal foi o primeiro país de língua oficial não castelhana a contar com a solução de mobilidade disponibilizada pela Cabify.





A Cabify tem como foco o sector corporativo, apostando fortemente na diferenciação através da qualidade do serviço. "Depositamos muitas esperanças no lançamento nesta cidade, pelo forte tecido empresarial e dinamismo económico, tendo em consideração o nosso foco no segmento corporate, e estamos confiantes que as empresas desta região não tardarão a conhecer todas as vantagens que o serviço da Cabify lhes pode proporcionar", acrescenta Nuno Santos.





Todos os veículos dos parceiros da Cabify são topo de gama, disponibilizando águas e revistas aos clientes durante a viagem. A Cabify aposta ainda num serviço de atendimento ao cliente, a possibilidade de reserva com antecedência e o preço é ponto a ponto, ou seja, a tarifa é calculada com base em quilómetros percorridos, não tendo em conta o tempo de duração da viagem.





A Cabify começou a operar em Lisboa em maio de 2016 e alcançou já 200.000 utilizadores na capital. Chegou em julho ao Funchal, com o serviço de Grupos por reserva, e ao Porto, agora em setembro, a terceira geografia em que a plataforma está disponível em território nacional.