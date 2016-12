pub

Cozinha amigável, saudável, como se fosse feita em casa. É assim que se apresenta "A Bicicleta", o novo espaço em Lisboa, que oferece uma viagem única pelas melhores propostas gastronómicas lisboetas.

Situado no Hotel Novotel Lisboa, este é um restaurante com um design vintage moderno, acolhedore cool, onde as bicicletas e as plantas aromáticas complementam o cenário. A decoração segue as novas tendências, com um espaço para conviver em diversos momentos especiais, seja num jantar com amigos ou num copo com colegas, ao final do dia. O conceito de open space, com mesas partilhadas, é outra das apostas, para envolver os clientes.

Com uma oferta focada na cozinha tradicional portuguesa, "A Bicicleta" oferece uma vasta gama de petiscos servidos em sertãs, conservas, queijos, enchidos, pratos de bacalhau e carnes. O produto estrela é a costeleta Tomahawk. Têm ainda uma seleção de sobremesas tradicionais e caseiras. Cada menu está adaptado às várias refeições do dia, assinado por Carlos Pedro, ex-Chefe Executivo do Restaurante Vestigius e ex-subchefe do restaurante "Cais da Pedra", de Henrique Sá Pessoa.

Para a hora do chá, saboreiam-se as sanduíches e bolos, acompanhados por um café ou chá. Pode-se também degustar um almoço saudável, com o menu diário, composto por sopa, couvert, menu do dia e café ou optar pelo menu burger, acompanhado da batata "A Bicicleta". Ao jantar, são disponibilizados o menu bicicleta, o menu bacalhau e outros petiscos, saladas e carnes. Os almoços têm um custo médio de 15 € e os jantares de 20€.