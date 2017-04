pub

Em antecipação à estreia do filme ‘A Bela e o Monstro’, a 16 de março, a IMAX acaba de anunciar que todo o filme será especialmente formatado e apresentado num novo formato expandido (Expanded IMAX) de 1.9:1. Desta forma, passa a ser possível experienciar, na íntegra, o filme de forma imersiva, com mais 26% de imagem do que nas salas de cinema convencionais.



O filme ‘A Bela e o Monstro’ será digitalmente remasterizado na totalidade, com a qualidade de imagem e som The IMAX Experience®. O sistema de projeção com tecnologia de ponta, que proporciona imagens mais nítidas e brilhantes, combinado com uma geometria de sala customizada, ecrãs cerca de 6 vezes maiores que os convencionais e um sistema de som poderoso, proporcionam um ambiente tão real que coloca o espetador no centro da ação.