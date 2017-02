É sempre um dos momentos mais aguardados do Superbowl. Os minutos que dividem as duas partes do jogo de futebol americano foram entregues, e bem entregues, a Lady Gaga. A cantora não só voou por cima do palco, como subiu e desceu o palco para interagir com os presentes, e ainda tocou no piano, como habitual - tudo isto dentro de um fato que a Versace desenhou para o momento.A cantora aproveitou também para deixar uma referência ao estado da política americana no momento, ao cantar o medley "America The Beautiful" e "This Land is Your Land", e ao referir no fim: "uma nação, perante Deus, individual, com liberdade e justiça para todos".