Passado apenas um ano desde a primeira ação deste projeto que marcou um novo capítulo nos mercados da viagem e do lifestyle no meio digital, a Inviita é já referência a nível nacional. A app portuguesa que está agora nos dedos do mundo conquistou a Apple (duas vezes) e conta já com mais de 17 mil utilizadores, distribuídos por mais de 130 países.





Na vanguarda do digital aliado à viagem, a Inviita é a primeira app a nível mundial a recomendar aos seus utilizadores destinos a partir dos seus moods na hora da procura. Em jeito de "diz-me como te sentes e eu digo-te para onde vais", tanto aplicação, como quiosk, lêem ou permitem ao utilizador selecionar o seu estado de espírito. Lucky, Green, Artsy, Spiritual, são apenas alguns dos vários moods disponíveis. Ou não fosse "Feel the World" a proposta de valor.