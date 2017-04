pub

O famoso Hotel Plaza , em Nova Iorque, tem servido de residência aos mais ilustres nomes e personalidades internacionais. Mas entre todas há uma suite com uma história especial e que se encontra agora à venda, por cerca de 38 milhões de euros.





Trata-se da suite Astor, onde viveram John Jacob Astor (bilionário norte-americano que morreu no fatídico naufrágio do Titanic), os Duques de Windsor ou Jonh F. Kennedy.





A suite é a melhor do hotel e conta com quase 400 metros quadrados, três quartos e cinco casas de banho. A decoração é da autoria do designer de interiores S.R. Gambrel , que por sua vez contratou os mesmos artesãos que reconstruíram o castelo de Windsor (Inglaterra). A suite é revestida a carvalho inglês, possui tetos de gesso pintados à mão, lareiras antigas e paredes de couro.





Além de toda a história e de todos os detalhes intrínsecos, a suite conta ainda com uma excelente localização. Situada numa das esquinas do edifício, tem vista privilegiada para o Central Park e para a 5.ª Avenida. Está equipada com a tecnologia habitual em casas de luxo: sistema de ar condicionado, humidificador para proteger as obras de arte e um sistema Savant que permite ao proprietário controlar a temperatura, a televisão, as luzes e a música a partir de um iPad.





O atual proprietário é Jürgen Friedrich, fundador da marca Esprit, que adquiriu o espaço em 2007 por 25 milhões de dólares. A suite já esteve diversas vezes à venda. Uma primeira em 2008, por 55 milhões de dólares, depois baixou para 38 milhões, até que, devido às dificuldades em vendê-la, decidiu tirá-la do mercado em 2009.