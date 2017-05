Veja a coleção de drinkware e acessórios que vai querer ter na mesa do escritório.

A Starbucks juntou-se à marca de acessórios com sede em Los Angeles para criar uma coleção de edição limitada com dez peças. Há blocos de notas, porta-documentos, copos, agendas, cadernos, estojos, sacos, etc.





Por enquanto, a coleção só estará disponível na Austrália, em Singapura, Tailândia, Hong Kong, Camboja, Taiwan, Coreia do Sul e na China.





giveway da Ban.dõ A boa notícia é que poderá participar no , de 16 de maio até 16 de junho, e habilitar-se a ganhar os produtos exclusivos da coleção.