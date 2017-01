pub

A série conta apenas com oito episódios e singe-se aos primeiros anos do reinado da rainha Victoria de Inglaterra. A produção britânica foi escrita e realizada por Daisy Goodwin, autora das séries The Apprentice e Essential Poems for Christmas, e conta com interpretações de Jenna Coleman, Rufus Sewell e Tom Hughes.

Para quem já segue a série da Netflix The Crown, certamente vai adorar cada episódio de Victoria.





Jenna Coleman é a atriz que interpreta o papel de rainha Victoria

A atriz participou anteriormente na conhecida série britânica Doctor Who, da BBC.

É dada uma visão global da monarquia de Victoria

Desde o seu impressionante início enquanto rainha até à tumultuosa relação com a mãe, passando pela paixão pelo Príncipe Alberto. Uma autêntica viagem ao século XIX

O incrível guarda-roupa

Tal como a rainha Isabel II em The Crown, também a rainha Victoria ostenta um maravilhoso guarda-roupa. Dos tecidos rendados, aos diamantes encrustados nas coroas…

Existe o famoso ‘Downstairs/Upstairs’

Um pouco como na série Downton Abbey, é explorada a históra também dos empregados do palácio de Buckigham.

Há um casamento

Como não podia deixar de ser, o casamento da fantástica história de amor entre Victoria e o Príncipe Alberto.



Sabe-se que está prevista uma segunda temporada, só não se sabe quando chegará a Portugal.

A série é transmitida aos sábados, na RTP, pelas 23h45.