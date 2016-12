pub

Na exposição 12 conceituados designers de interiores nacionais renovaram um armazém do sec XVIII, recriando espaços que dão vontade de ficar dentro.

O Sleep IN Porto, apoiado pela Amorim Revestimentos, deu vida a um armazém de vinho do século XVIII, através de uma ampla exposição, com vista para o rio Douro. A mostra recriou 12 apartamentos de luxo através dos quais os criativos convidados contam histórias de personagens originais escolhidas para viver no Porto.

Assente na ideia de reabilitação, foram apresentados os novos conceitos criativos na conceção de ambientes interiores, enquanto cenário para acolher figuras tão distintas como três sevilhanas que palmilham a cidade de bicicleta ou um casal de japoneses que adora fotografia.

O evento dá a conhecer ao público em geral espaços criados para estas personagens fictícias, nos quais são utilizadas diversas linhas de pavimentos da gama Wicanders, mostrando a versatilidade dos produtos da marca na adaptação a espaços distintos.

A Amorim Revestimentos disponibilizou, entre outros produtos, as suas linhas ArtComfort Reclaimed, Corkcomfort e Authentica, todas elas oferecendo os ímpares benefícios dos revestimentos com incorporação de cortiça, nomeadamente conforto ao caminhar, resistência ao impacto devido à flexibilidade e compressibilidade da cortiça, isolamento acústico e térmico e benefícios ao nível do bem-estar corporal.

O arquiteto Nuno Ribeiro que criou um apartamento para um casal de japoneses, afirma "o pavimento escolhido tem a mesma linguagem que um deck e por esse motivo complementa o toque oriental que pretendia dar ao espaço." E realça que "a busca do equilíbrio entre os diversos materiais usados - um dos quais o pavimento Corkcomfort -permitiram desenvolver várias leituras individuais". Remata indicando que a "Wicanders é uma marca diferente e distinta."

Já a decoradora Ana de Almeida, que concebeu um apartamento para três sevilhanas, divorciadas e "salerosas", destaca que a linha Reclaimed "permite criar os contrastes e as várias patinas desgastadas pelo tempo, que permitiram dar vida própria ao meu espaço "e sublinha que "a aparência da cor da madeira alterada com o tempo, dá carisma ao ambiente que pretendia recriar." Esta profissional revela ainda que o diferencial da marca Wicanders está na "utilização de materiais naturais que ajudam a dar "caché" aos meus projetos"

Para Nuska Fleming, que desenvolveu um espaço de lazer com linhas orientais, a marca Wicanders "é um símbolo de requinte e qualidade, representando um material sofisticado e resistente". A artista aponta que no Sleep IN apresenta uma área cozinha, onde pretendia "utilizar um material nobre, aliando o conforto à estética visual." Ressalta que "o visual de madeira da linha Authentica tem a capacidade de recriar um espaço de arquitetura, em perfeita sintonia com a envolvente histórica dos tetos e das janelas do edifício."

António Cruz, CEO da Amorim Revestimentos, afirma que "através do apoio ao Sleep IN Porto desafiamos conceituados designers e criativos nacionais a repensarem a utilização dos revestimentos Wicanders, potenciando os espaços criados e tirando partido das vantagens de utilização de pavimentos com a nossa tecnologia Corktech, nomeadamente ao nível do conforto, isolamento térmico natural e resistência ao som. "

"Sleep In Porto é um excelente palco para apresentarmos a nossa diversidade de soluções junto do setor hoteleiro, que constitui uma importante área de negócios, tanto ao nível da construção como da reabilitação e renovação de espaços." acrescenta o mesmo responsável.