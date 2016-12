pub

A Pousada de Lisboa e a Pousada Mosteiro de Guimarães voltam a estar entre os finalistas dos prestigiados prémios de Condé Nast Johansens, um reconhecido guia internacional que apresenta o que há de melhor ao nível de hotéis, spas e eventos. As votações para ganhar os exclusivos prémios decorrem até ao dia 21 de Outubro e, além destas duas Pousadas de Portugal, estão também entre os finalistas, outras quatro unidades hoteleiras portuguesas.

Por ser um extraordinário exemplo de reabilitação urbana, pela sua localização privilegiada, no coração da cidade de Lisboa, e pelos seus requintados interiores, onde se pode ter acesso a um imponente Salão Nobre, com um luxuoso tecto adornado com folha de ouro, a Pousada de Lisboa é finalista na categoria "Best for Weddings, Parties and Special Events". Esta Pousada está inserida na categoria Monument Hotel, do Grupo Pestana, distinguindo-se pela sua qualidade e relevância patrimonial e integra também a conceituada brand internacional Small Luxury Hotels of the World, sendo considerada um dos melhores hotéis boutique do mundo.

Por sua vez, a Pousada Mosteiro de Guimarães é finalista na categoria "Best Luxury Value", vendo a sua relação qualidade-preço distinguida. Resultante do restauro do Mosteiro dos Agostinhos do século XII, a Pousada Mosteiro de Guimarães, também membro da internacional Small Luxury Hotels of the World, é um excelente refúgio, onde a tranquilidade é uma certeza absoluta e possui uma vista magnífica sobre a cidade de Guimarães.