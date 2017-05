Todas nós já sonhámos com uma viagem às Ilhas Gregas! Praias idílicas, águas tépidas, saladas com queijo feta e muito sol… Nestas pérolas do Mediterrâneo encontrará tudo o que precisa para as férias de sonho. Conheça as sete ilhas que não pode deixar de visitar na Grécia!

1. Paros & Antíparos, Cíclades

As ruas estreitas e coloridas são um dos ex-líbris de Paros e ideais para um passeio de vespa. Visite as estruturas de mármore na Panagia Ekatontapiliani do século IV e a Igreja das 100 Portas. Apenas dois quilómetros de barco separam Paros de Antíparos. Os seus riachos azuis transparentes, os ouriços-do-mar e as caminhadas entre os cedros fazem as delícias dos visitantes. A praia Soros e as grutas de Agios Georgios são as melhores opções para banhos sossegados em águas azuis.



2. Creta

É a maior das ilhas gregas e a quinta maior do Mediterrâneo. São quase infinitos os encantos deste lugar. Não deixe de visitar uma das praias mais bonitas do mundo, a Balos Beach, onde são dezenas as tonalidades de azul. As casas azuis e brancas tornam a ilha um lugar acolhedor e até familiar. As montanhas são imponentes e dão ainda mais beleza à ilha. Desfrute da gastronomia e descubra os segredos da Istro Municipal Beach.



3. Lefkada, Ilhas Jónicas

Existe apenas uma ponte a separar a Grécia continental e Lefkada. Ao longo das baías azuis-turquesa do Mar Jónico não se esqueça de visitar as falésias brancas na praia Egremni. Viaje no tempo em Sfakiotes, composta por povoações históricas envoltas em oliveiras. Não acabe as suas férias sem provar o ouzo, uma bebida alcoólica grega com sabor a anis.



4. Samos, Ilhas Egeias do Norte

Na ilha de Samos, onde se respira mitologia grega, poderá ver o último pilar dos três templos, construídos no século VI, em honra de Hera, mulher de Zeus. No alto dos Montes Kerkis e Ambelos avistará aves de rapina endémicas, garças, pelicanos e até flamingos cor-de-rosa. Acabe o dia com o moscatel de Samos, a bebida típica da ilha.



5. Quíos, Ilhas Egeias do Norte

Em Quíos encontrará Mesta, uma aldeia medieval construída como um labirinto fortificado. É uma ilha repleta de história, onde a arquitetura com elementos pretos e brancos contrasta com o mar azul e as rochas amarelas. Visite a praia Mavra Volia.



6. Calímnos, Dodecaneso

Mesmo ao lado da Turquia, Calímnos é uma ótima opção para o turismo desportivo. Se é adepta de experiências exclusivas, vai poder aventurar-se numa das técnicas de mergulho mais antigas do mundo, em que os mergulhadores podem explorar o mar em busca do raro "ouro calímnio", vendido em mercados e fábricas de esponja. As paisagens tipicamente rochosas são o local ideal para a escalada. Filme o pôr do sol a partir da Grande Gratta.



7. Corfu, Ilhas Jónicas

A beleza de Corfu, Património Mundial da UNESCO, reside no misticismo dos edifícios renascentistas e barrocos e nas suas praias recônditas de águas cristalinas. Além dos mergulhos no mar, não perca a oportunidade de partir à descoberta das montanhas de ciprestes no interior da ilha. As colinas, recheadas de igrejas, estão inseridas nas pequenas localidades típicas onde poderá experimentar uma caminhada pela extensa Corfu Trailer, que liga paisagens intocadas a aldeias misteriosas.



Joana Pinheiro Rodrigues