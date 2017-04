Tirar fotografias para as redes sociais parece ser uma prática que cada vez mais requer habilidade e conhecimentos fotográficos apurados… Descubra alguns truques simples para que seja uma Instagrammer de sucesso.

8 truques para melhorar as fotografias do seu Instagram

7. Quando fotografar looks, opte por um background simples

1. Crie um tema e adicione adereços à sua história



Quando fotografar a sua nova cor de batom, brinque com elementos que poderão complementar a sua fotografia. Poderá, por exemplo, acrescentar flores à imagem e brincar com as tonalidades. Isto vai chamar a atenção, criar contexto e trazer originalidade à fotografia.

2. Tire fotos de cima





A técnica do birds-eye view vai ajudá-la a eliminar as sombras e dar perspetiva à imagem.



3. Misture texturas





Se está a pensar tirar uma daquelas fotografias na cama com um livro e uma chávena de café para traduzir o seu lazy sunday, aproveite para juntar a manta que lhe ofereceram no Natal, por exemplo. As texturas vão ajudar a contar a história.



4. Fotografias coloridas e elementos brilhantes





Dada a quantidade de informação a que somos sujeitas, a fotografia tem de ser atraente o suficiente para nos obrigar a interromper o scroll. A cor e o brilho vão tornar a foto mais catchy.



O elemento mais importante neste tipo de fotografia é a luz (de preferência natural). Vai precisar dela para que as suas fotos fiquem perfeitas.



6. Não tenha medo de cortar alguns elementos da fotografia





Pode parecer estranho e ser contrário à regra da proporcionalidade, mas este truque permite que as fotos ganhem mais irreverência.



7. Quando fotografar looks, opte por um background simples





Quando fotografar o look do dia quererá que o seu outfit seja o centro das atenções e não o fundo.



8. Organize a fotografia



É importante enquadrar apenas os elementos principais da fotografia, não correndo o risco de apanhar uma peça de roupa no chão, por exemplo. Se fotografar numa superfície plana, esta é uma sugestão importante.